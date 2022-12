Ricerche Google 2022 | cantanti | attori | parole | lutti e film più cercati dell’anno in Italia

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Come ogni dicembrepubblica lepiù popolari(qui trovate quelle del 2021). Dodici mesi fa tra i primi posti di queste classifiche c’erano i Maneskin, gli Europei di calcio, Raffaella Carrà, il Covid, il DDL Zan e Franco Battiato. Quest’anno tra lepiù cliccate c’è la morte della Regina Elisabetta, la guerra in Ucraina e Putin, ma anche Blanco, Mahmood e il caso di Marco Bellavia. Tra iha trionfato Doctor Strange, mentre le serie che più hanno incuriosito glini sono Stranger Things e Dahmer (nessuna sorpresa direi). Funamboli sopra un filo che dondola quando amiamo tanto, ma ci sembra poco. Non è facile stare in equilibrio senza la paura di cadere nel vuoto. L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.co/HWJINypiQ6@Mahmood Music ...