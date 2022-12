Revocate licenze per tre sale di scommesse tra Benevento e provincia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore di, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 10 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la revoca delledi raccoltae sala VLT, facenti capo a diverse società già destinatarie di informativa antimafia da parte del Prefetto di. In particolare, si tratta digiochi site in, in via delle Poste e in via Mariano Russo nonché di altra sala giochi sita in Montesarchio in via Annunziata Vecchia. Nel contesto dell’azione di monitoraggio e contenimento dei pericoli derivanti dalle infiltrazioni mafiose nelle attività connesse alla gestione del settoree giochi, gli stessi provvedimenti sono la diretta conseguenza della misura interdittiva antimafia ...