Gazzetta del Sud - Edizione Messina

In Siciliasono stati ritrovati nelle campagne del Messinese ed è mistero. I media territoriali parlano chiaramente di ossa disposte sul terreno rinvenute da un gruppo di escursionisti in Valle d'...Dalle analisi condotte suivegetali - i tronchi di alcuni alberi in Baviera e Repubblica Ceca - e, gli esperti hanno ipotizzato che a spingere gli Unni verso il Mediterraneo non sarebbe ... Mistero nel Messinese. Ritrovati resti umani e brandelli di vestiti in un terreno Resti umani ritrovati nelle campagne del Messinese: è mistero e toccherà ai carabinieri della territoriale ed al magistrato risolverlo ...Resti umani vengono ritrovati nelle campagne del Messinese, il territorio di Casalvecchio Siculo il teatro della macabra scena scorta da un trekker ...