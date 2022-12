Regione Lazio – Parte LAZIOAggrega | pubblicato avviso pubblico per aprire nuovi spazi per i giovani

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si chiamaAggrega ed è la nuova policy delle Politicheli dellaper riattivare glipubblici a favore dei, che nasce in continuità con precedenti bandi ed esperienze attivate negli ultimi 4 anni. “Un lavoro continuativo e costante che conferma il nostro impegno a favore delle politicheli, per unache coinvolga sempre più issimi, al fine di dare vita ad un circolo virtuoso di ricadute positive su tutto il territorio. Un importante contributo finanziario che renderà possibile l’avvio di centri di aggregazione rivolti alle ragazze e ai ragazzi del, carburante indispensabile per costruire un modello di sviluppo più giusto. Sarà un’occasione nuova per ...