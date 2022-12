Regionali Lombardia | prima grana per Majorino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non c’è solo l’alleanza con il Movimento 5 Stelle a agitare la coalizione di centrosinistra che sostiene per le elezioniinPierfrancesco. Dopo l’annuncio della candidatura del virologo Fabrizio Pregliasco nella lista civica l’associazione Medicina democratica (che per bocca di Vittorio Agnoletto nelle scorse settimane aveva lasciato intuire il suo appoggio all’europarlamentare del Pd decide di sfilarsi con un duro comunicato. Non c’è solo l’alleanza con il M5S ad agitare la coalizione di centrosinistra che sostienealle prossimein“Abbiamo appreso con sconcerto e stupore dalla stampa, – scrivono – la notizia della candidatura come capolista, in una delle liste civiche create in appoggio alla candidatura a presidente di ...