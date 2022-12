Redmi K60 è sempre più vicino | ecco quando verrà annunciato

Telefonino.net

ha già annunciato ilK60E , ma non ha detto nulla sulla sua data di lancio. Si dice che la famigliaincluda anche altri due modelli, come ile ilPro . Una nuova soffiata del leaker Digital Chat Station rivela che la seriesarà presentata entro la fine del mese. Il tipster ha confrontato iK60E,e ...Il telefono dovrebbe competere con alcuni dispositivi prossimi all'uscita, ossia:, iQOO Neo 7 Racing Edition e OnePlus Ace 2. Redmi K60 avrà una caratteristica che i fan richiedono da tempo Several reports have claimed that the Redmi K60 series will debut in Q1 2023 in China. However, the machine-translated text of a new Weibo post by tipster Digital Chat Station reads that “the Redmi ...The Redmi K60 launch is expected by the end of this month and the series include three models. The Redmi K60 launch in India may happen under the POCO brand name.