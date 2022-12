Reddito | pasticcio nell’emendamento di Lupi | l’offerta “congrua” resta in un altro articolo “Lo sistemeremo | la volontà politica è chiara”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un emendamento alla legge di Bilancio presentato dalla maggioranza e votato ieri notte in commissione alla Camera ha soppresso la parola “” con l’intenzione di eliminare una volta per tutte le offerte congrue, quelle che, a rifiutarle, fanno perdere ildi cittadinanza ai suoi percettori. Mac’è, è il caso di dirlo, una incongruità. “Non modifica l’art. 4 del dl 4/2019 che richiama ancora (comma 8, lett. b), n. 5)di lavoro”, ha twittato oggi il giuslavorista Michele Tiraboschi, frenando entusiasmi e dibattito che, nel frattempo, si era animato, tra chi accusa la maggioranza di voler obbligare le persone ad accettare qualunque lavoro e chi, come il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, tira in ballo gli immigrati: ...

