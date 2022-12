Reddito di cittadinanza smantellato | Lollobrigida minimizza | “L’offerta congrua? Viene naturale | c’è lavoro in tutta Italia”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nuova riformulazione per ildinella legge di Bilancio. Ora che sono terminati i lavori in Commissione a Montecitorio, scompare la parola ‘’ perdi, rifiutata la quale, il percettore di‘occupabile’ perderà nel corso del 2023 il sussidio. Il tema è stato affrontato con la ministra del, Marina Calderone, all’assemblea Nazionale Coldiretti, che ha annunciato un nuovo intervento proprio suldi. “Metteremo i puntini sulle ‘i’ su quelle che sono le condizioni per gestire al meglio le politiche attive, faremo un decreto nel mese di gennaio”. “È una follia” ha protestato invece il presidente del M5s, Giuseppe Conte. “Conte di follie se ne intende” ha ironizzato il ...

... aumenta le spese militari, fa crescere il lavoro precario e si appresta a smontare definitivamente ildi, Sbilanciamoci! scrive una finanziaria ispirata ad altre scelte: quelle ...Sul fisco, in una società in cui ci sono ricchi sempre più ricchi, abolire ildiè una vergogna". Un tema che è strettamente connesso con quello delle alleanze. Se Francesco ...Nel 2023 il Reddito di cittadinanza sarà versato ai percettori abili al lavoro per sette mesi, anziché per otto. Inoltre, in attesa di una revisione sostanziale dal 2024, chi rifiuterà anche la prima ...Il 20 dicembre a Roma è stato organizzato un presidio dei Comitati di difesa del reddito di cittadinanza contro la manovra del Governo ...