Reddito di cittadinanza | salta l?offerta ?congrua? Stralcio cartelle esattoriali fino a 1000 euro e assegno unico in aumento | le novità in Manovra

Questo vuol dire che oltre il 49% degli italiani ufficialmente non ha, e quindi non paga ... Sono ormai un milione e mezzo gli stranieri che hanno ottenuto laitaliana. Erano meno ...di, ridotte le mensilità Vengono ridotte da 8 a 7 le mensilità per i percettori del sussidio. Per favorire il loro rientro nel mercato del lavoro viene innalzata da 6.000 a 8.000 ... Inps: Reddito di cittadinanza a 1,15 milioni di famiglie, importo medio 552 euro Si perderà il beneficio del reddito di cittadinanza se verrà rifiutata la prima offerta di lavoro, anche se questa non verrà considerata 'congruà, laddove, per congruo, si considerava la proposta di u ...Cancellati i contributi fino a 8.000 euro per chi assume giovani. Scende la tassazione sui premi di produttività ...