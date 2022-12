Reddito di cittadinanza | salta l?offerta ?congrua? Stralcio cartelle esattoriali fino a 1000 euro e assegno unico in aumento | le novità in Manovra

La candidata alla segreteria chiede ai suoi interlocutori "concretezza", "dobbiamo dire al governo tutte e tutti insieme: giù le mani daldi"". Fanpage racconta di un incontro ...Conte contro il governo Meloni che ha deciso di infierire contro i percettori deldi. Dire che 'i nostri cittadini più indigenti devono accettare qualsiasi proposta di lavoro, in qualsiasi parte d'Italia' per non perdere ildi'significa ...Il presidente del M5s, Giuseppe Conte si scaglia contro la norma secondo cui i più indigenti devono accettare qualsiasi proposta di lavoro, in qualsiasi parte d'Italia" per non perdere il Reddito di c ...Tutela Una truffa ai danni dello Stato da un milione di euro. Tutto girava attorno a un Internet point milanese. Il titolare, di origini bengalesi, era riuscito a far ottenere il reddito di cittadinan ...