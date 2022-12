Reddito di cittadinanza | Internet point di Milano ricicla i soldi | truffa da oltre un milione di euro

... diventato vero e proprio punto di riferimento per trasformare in contanti ildi. A lui facevano capo, infatti, 250 persone che percepivano senza i requisiti il. E lo ......e avrebbe riciclato 213mila euro Il titolare di un internet point di Milano è stato arrestato per aver consentito a 232 persone senza requisiti di incassare in contanti ildi...Nuova stretta sul Reddito di cittadinanza che si perde al primo rifiuto dell'offerta di lavoro. Via la soglia di 60 euro per il Pos. Reddito alimentare per chi è in povertà assoluta, smart working fin ...Mentre, nella notte romana, il Reddito di Cittadinanza viene ridotto di un altro mese e si approva l’emendamento, secondo il quale bisognerà accettare qualunque lavoro venga offerto fin dalla prima pr ...