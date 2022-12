Reddito di cittadinanza | il colpo di grazia del governo | via l’offerta congrua | i percettori devono accettare tutto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La stretta aldicontinua. Dopo il cambiamento già deciso in Consiglio dei ministri, che aveva ridotto a otto i mesi di erogazione della misura per tutti coloro che sono ritenuti occupabili secondo la nuova, discussa definizione del, ora intervengono gli emendamenti alla legge di Bilancio 2023 presentati in commissione. Che hanno ridotto di un altro mese l’erogazione, ma non solo. Viene cancellata la cosiddetta “offerta“, costringendo di fatto i beneficiari adqualunque lavoro e suil territorio nazionale, pena la decadenza dal beneficio. Inoltre, i giovani tra i 18 e i 29 anni potranno ricevere il Rdc solo a patto di aver completato la scuola dell’obbligo o di frequentare un percorso formativo che punti ad assolverlo. “Siamo alla ...

