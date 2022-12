Reddito di Cittadinanza | cosa cambia dopo la manovra | novità per chi paga l' affitto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La2023 ha introdotto diverseche dovrebbero partire dal 1 gennaio: ecco comeildiper tutti coloro cheno l'. Il nuovo governo si è insediato poche settimane fa ed è già all'opera per unache vede protagonisti imenti. In una vera e propria corsa contro il tempo il governo Meloni ha messo a punto unache riguarda anche uno dei temi più scottanti degli ultimi anni. Al centro del dibattito ci è finito di nuovo ildi, sussidio di cui molti cittadini usufruiscono in attesa di essere rintrodotti nel mondo del lavoro. Già da qualche giorno si vocifera sui possibili ...

... il maxi emendamento alla manovra economica del foverno Meloni, oltre ad apportare modifiche su congedi parentali , bonus cultura 18 app , Superbonus edi, dà spazio anche a una ...La revisione deldie del bonus cultura per i 18enni, la mini - proroga del superbonus, gli interventi contro il caro - energia e le multe per chi rifiuta i pagamenti con i Pos. Dopo circa 7 ...Tornano in piazza i disoccupati palermitani percettori del reddito di cittadinanza, dopo la nuova stretta del governo Meloni sulla misura. I disoccupati tra i 18 e i 59 anni che possono lavorare e non ...Dopo la maratona notturna per votare gli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera, la manovra approderà in Aula domani, mentre il voto di fiducia è atteso venerdì. Tra le norme che hanno avuto ...