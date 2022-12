Red Canzian | ' I Pooh e Valerio Negrini Noi amici per sempre da quel giorno del ' 73' - Magazine

Corriere della Sera

Intervista al musicista sui progetti della band. 'Non sarà una reunion ma non abbiamo mai litigato. Ecco cosa canterò quella ...L'11 gennaio lo storico chitarrista della band si esibirà con Roby Facchinetti enella serata per ricordare il fondatore, Valerio ... Red Canzian: «Ho cure per un altro anno e mezzo, mi hanno aperto di nuovo il torace. Patty Pravo Era molto... Intervista al musicista sui progetti della band. "Non sarà una reunion ma non abbiamo mai litigato. Ecco cosa canterò quella sera" ...Il chitarrista e voce della storica band parla del futuro del gruppo. Preoccupazione per Red Canzian che in un'altra intervista parla della sua salute ...