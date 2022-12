Quote Brooklyn Nets - Golden State Warriors | senza Curry non c' è partita

La Gazzetta dello Sport

NETS - GOLDEN STATE WARRIORS: 1 HANDICAP 12.5 PUNTI BOOKMAKER QUOTA LINK BONUS 1.96 ... LESe all'assenza pesantissima di Curry, si aggiunge che Golden State ha il peggior rendimento ......in cui il leggendario campione argentino è divenuto proprietario della maggioranza delle. L'... Phoenix, Toronto e- ma anche per la sua carriera con la Nazionale, per via dell'oro ... Quote Brooklyn Nets-Golden State Warriors: senza Curry non c'è ... Network New York journalists sat down with 14 teenagers and young adults living on Buffalo's East Side. This is their experience.