ilmattino.it

... ma quante persone effettivamente mettono in praticaconsiglio Molti si riempiono la bocca ...come non ingrassare durante le feste I consigli degli esperti su TikTok Dove si trova il...Se le famiglie devono ridurre la spesa ordinaria, come possono pensare di andare al". "scenario di stagnazione dei consumi, unita alla crescente spirale inflattiva, non può che ... Questo ristorante offre pranzo di Natale gratis alle persone anziane: l'iniziativa lodevole Cambia sede, nome e format il Bavaglino di Terrasini, vicino Palermo. Una sessantina di metri di distanza, un'offerta articolata e un nuovo nome: Giuseppe Costa ...Guida alle novità “responsabili” delle strutture dell’associazione che ha pubblicato i risultati del suo Manifesto per la Sostenibilità e che ne sta preparando una nuova versione ancora più ambiziosa ...