Qatargate | La Russa | ' norme per limitare influenze ci sono | lavorare su qualità politica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Credo fino ad un certo punto che ci possano essere misure regolamentari che possanol'influenza. Pensate che mancassero le leggi per impedire quello che è successo a Bruxelles? Non mancavano le leggi e i regolamenti, mancava la morale, bisognapiù in profondità, innanzi tutto sulladella. Credo che il modo migliore sia la passione, è la pre-condizione perchè non ci sianonè straniere nè italiane". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. "Il confine tra lobby e corruzione, a volte, in mancanza di leggi, quello sì, diventa troppo labile. Sedebbo immaginare e sollecitare -ha aggiunto-...