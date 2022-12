Qatargate | la mossa di Cozzolino | «Pronto a parlare coi magistrati per accertare la verità»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Andrea, l’europarlamentare del Pd da giorni al centro di sospetti e indiscrezioni di stampa sul suo possibile coinvolgimento nel cosiddetto, ècon ibelgi titolari dell’inchiesta per rendere la sua versione dei fatti. Lo ha detto lo stesso, annunciando di aver presentato, tramite i suoi avvocati, formale istanza al giudice istruttore del fascicolo, Michel Claise, per chiedere «pur dichiarandomi estraneo ai fatti, di essere sentito per contribuire all’accertamento della». A tal fine, come precisato,rinuncerà all’immunità parlamentare garantitagli dalla qualifica di eurodeputato. Ladell’esponente Pd eletto a Napoli – non indagato – arriva dopo quasi due ...

