Qatargate | Glucksmann | ' vanno cambiate in Europa regole politica e affari'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Bisogna "cambiare lein modo che non sia più possibile per le potenze straniere pagare le pensioni dorate dei nostri politici ed ex politici". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il deputato europeo Raphaël, alla guida della 'commissione speciale sull'ingerenza straniera nei processi democratici dell'Unione europea', sottolineando che ilporta le sue grida di allarme al centro dell'attenzione e "questo paradossalmente è un effetto positivo, l'unico, della catastrofe delle valigie piene di soldi". Alla domanda se si sia imbattuto in molti casi di questo genere, risponde: "Nel caso di Russia, Cina e Qatar certo, e in quantità industriali. Ho più volte fatto presente che c'è una vasta zona di non diritto, di totale assenza di, per cui alcuni ...

