Qatargate | Avramopoulos nel mirino della Commissione Ue | “C’è tanto da chiarire”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Laeuropea scriverà all'ex commissario agli Affari interni e l'Immigrazione, Dimitris, "per chiedere ulteriori informazioni su come ha rispettato le condizioni per le sua attività dopo la fine del suo mandato", che erano state fissate da un'autorizzazione specifica del Comitato etico indipendentestessa, ha detto il portavoce capo, Eric Mamer. Inoltre,dovrà"in che modo ha rappresentato gli interessiOng per cui ha lavorato", ovvero 'Fight Impunity'", fondata dall'ex eurodeputato Antonio Panzeri, al centro dello scandalo "", in particolare "tra il momento dell'autorizzazione e la scadenza del periodo di riflessione ...

L'HuffPost

Prima i dubbi sul vicepresidente Schinas, ora il caso dell'ex commissarioe i finanziamenti all'ong No Peace Without Justice: l'esecutivo Ue si difende e procede a indagini interne. Intanto Borrell incontra il ministro degli Esteri di Doha e chiede di aspettare ..., ex ministro degli Esteri greco e membro della Commissione europea tra il 2014 e il 2019, si è dimesso da membro onorario del consiglio di amministrazione della Ong. Il sito web dell'... Qatargate, l'imbarazzo della Commissione Ue per il caso Avramopoulos Prima i dubbi sul vicepresidente Schinas, ora il caso Avramopoulos e i finanziamenti all'ong No Peace Without Justice: l'esecutivo Ue procede a indagini interne ...L’ammissione della Commissione europea: “Abbiamo finanziato l’ong ‘No peace withour justice’, mai soldi a Fight impunity’. Controlli su Avramopoulos e i suoi ...