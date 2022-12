Punteggio ATA le scuole paritarie non sono equivalenti alle statali | il TAR

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un ricorrente agiva al TAR del Lazio esponendo di aver svolto servizio anche presso lee, sulla base delle disposizioni previste nel Decreto Ministeriale n. 50/2021, denuncia di patire una ingiusta ed illegittima decurtazione delnelle graduatorie ATA, per il solo fatto di non aver prestato servizio esclusivamente nelle. Secondo il ricorrente la normativa vigente sarebbe chiara e non lascerebbe spazi a dubbi interpretativi nell’affermare che lein tuttoe che ilscaturito dal servizio ivi prestato dovrebbe essere valutato in maniera identica. Il caso in commento è ...