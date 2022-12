Processione con inchino alla casa del boss mafioso | 39 condanne

TGCOM

... per 80 anni di reclusione complessivi, nel processo per tre deviazioni durante ladel ... Sono stati invece assolti,la formula perché il fatto non costituisce reato, accogliendo anche ...... è la sentenza del Tribunale di Caltagirone nel processo per tre deviazioni durante la... Ha assolto,la formula perché il fatto non costituisce reato, accogliendo anche la richiesta del ... Catania, processione con "inchino" a casa del boss: 39 condanne Processione con inchino davanti casa del boss mafioso Francesco La Rocca, arrivano 39 condanne. I fatti risalgono al 2016.CATANIA - Circa 80 anni di reclusione per 39 imputati, sono le condanne disposte con la sentenza del Tribunale di Caltagirone nel processo nato a seguito ...