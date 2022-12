Preghiera della sera 21 Dicembre 2022 | “Concedimi di riconoscerti”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “di”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Avvenire

E quindi nel concludere il mio discorso e nel fare a tutti gli auguri per il prossimo Natale voglio ribadire che questa scelta diper la nostra comunità da parteChiesa cattolica e di ...Segnocroce al Cielo e oltraggio all'antagonista.a Nostro Signore e disprezzo del prossimo. Piangi di gioia, Argentina, perchè chi vince merita sempre, ma ricordati... Prima di ... Bari, sulla tomba di san Nicola la preghiera ecumenica per la pace Nel pomeriggio, mons. Seccia sarà invece a Bari nella basilica di San Nicola per la veglia di preghiera per la pace della Chiesa italiana presieduto dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e ...Il vescovo eletto di Rieti, don Vito Piccinonna ha inviato un messagio di auguri al vescovo Domenico, Vescovo di Verona e Amministratore ...