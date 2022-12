Porsche avvia la produzione di carburante sintetico (e - fuel) in Cile

Motor1 Italia

Come, con un prezzo che è stato prospettato da Michael Steiner, responsabile di Ricerca e Sviluppo di, inferiore ai 2 dollari a litro, quindi sotto a 1,90 euro e quindi competitivo. Una ...... anziché essere eliminati vengono indirizzati verso la turbina che attivandosiil compressore ..., Mercedes, Audi e Bmw, ma anche le giapponesi Lexus e Honda. Gli altri utilizzi del ... Porsche avvia la produzione di carburante sintetico in Cile L’eFuel di Porsche è “quasi carbon neutral” e la produzione è destinata a crescere in modo esponenziale tra il 2025 e il 2027 ...Il progetto pilota di Punta Arenas ha iniziato a produrre i primi quantitativi di carburanti sintetici: nella fase iniziale sono previsti volumi per circa 130 mila litri. E i costi sono già scesi sott ...