“Politiche Europee” | le proposte del senatore Matera al ministro Fitto

Politiche Europee

Anche per motivazioni. Il vicepremier ha anche risposto su una questione tecnica di non ... con la disponibilità delle istituzionia pronta a co - finanziare la prima fase di un ...... ci sta; però non c'è mai stato uno scontro legato ad appartenenze di partito o. Da noi c'... si è espresso contro il nuovo codice per le Ong: 'È una resa alle destre, già sperimentata ... Dipartimento per le Politiche Europee - #EUinMyRegion, il ... GIULIANOVA – Il Consiglio Generale della CISL AbruzzoMolise si è riunito, a Giulianova presso Hotel Europa, alla presenza del Segretario Nazionale della CISL Giorgio Graziani, per aprire una ...ROMA (ITALPRESS) – “La nostra democrazia è sotto attacco, poichè attori maligni da paesi terzi pensano che l’Europa sia in vendita: ...