Polina Kochelenko | il giallo della criminologa e addestratrice di cani russa | trovata morta ' annegata' a Pavia

Il Riformista

L'ipotesi più accreditata fin ora è stata chepossa essere scivolata nella roggia incidentalmente o per recuperare uno dei cani caduto in acqua. La madre ha raccontato di avere più di un ...Mistero su una donna trovata morta in un canale : si indaga per omicidio,fu rinvenuta senza vita in una roggia a San Giorgio Lomellina nel 2021 e la 35enne criminologa e addestratrice di cani potrebbe essere stata uccisa. Il caso era stato 'cassato' come ... Polina Kochelenko, il giallo della criminologa e addestratrice di cani russa: trovata morta “annegata... Potrebbe essersi trattato di un delitto e non di un incidente. È questa l’ipotesi investigativa su cui lavorano gli ...Donna trovata morta in un canale: si indaga per omicidio e l'ipotesi dell'incidente per annegamento ha molti punti che non tornano affatto ...