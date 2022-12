Po | si alza il livello dell' acqua del fiume 

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Dopo le ultime precipitazioni, sono migliorati i livelli idrometrici del Fiume Po e questo ha consentito di intensificare la navigazione. Proprio in questi giorni sono infatti frequenti i carichi di materiali trasportati grazie all'impiego di grandi chiatte e questa opportunita' rilancia inevitabilmente le aspettative dal settore. "Allineandoci ai paesi del nord Europa, che utilizzano in modo proficuo, sostenibile e intelligente questa modalità di trasporto - ha commentato il Direttore di AIPo Meuccio Berselli - occorre migliorare la capacità del Grande Fiume di poter ospitare imbarcazioni di quinta classe, in grado di movimentare merci lungo l'asse Delta-tratto mediano del Po (Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Cremona, Mantova)". La navigazione fluviale è unae mission strategiche di AIPo e permette di incentivare gli spostamenti commerciali e navigare, ...

