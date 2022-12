Pierpaolo e Soleil al posto di Sonia Bruganelli | ecco il loro ruolo al Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Come ben sapete,Pretelli eSorge sostituirannoalVip. L’opinionista, per due settimane, sarà assente dal reality show.aldellailI due conduttori del GF Vip Party, quindi, prenderanno ildie commenteranno le attuali dinamiche dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Come ben sapete,Pretelli eSorge sostituiranno Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip . L'opinionista, per due settimane, sarà assente dal reality show.al posto della Bruganelli: ecco il loro ruolo I due conduttori del GF Vip Party , quindi, prenderanno il posto di Sonia Bruganelli e commenteranno le attuali dinamiche dei vipponi ...Pretelli eSorge prenderanno il posto della moglie di Paolo Bonolis per due appuntamenti, quelli di Santo Stefano e del 2 gennaio, per poi cedere la poltrona nuovamente alla titolare. Pierpaolo e Soleil al posto di Sonia Bruganelli: ecco il loro ruolo al GF Vip Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge al posto di Sonia Bruganelli: ecco quale potrebbe essere il loro ruolo ufficiale al Grande Fratello Vip.Soleil Sorge, opinionista del GF Vip per due puntate in sostituzione di Sonia Bruganelli, pregusta la reazione dell’ex fidanzato Luca Onestini, ...