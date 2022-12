Philip Morris Italia | le nomine al vertice | Daniel Cuevas nuovo Amministratore Delegato | Marco Hannappel diventa Vice Presidente europeo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)ha annunciato oggi la nomina didell'area Europa Sud-Occidentale e diadper l'affiliatana.in virtù dei risultati raggiunti da quando nel 2019 ha assunto la guida dell'affiliatana, oltre a mantenere il coordinamento delle attività diInternational in, estenderà la sua area di responsabilità anche alla Spagna, al Portogallo e Andorra. Durante il suo mandato come AD e ...

Liberoquotidiano.it

Italia ha annunciato oggi la nomina di Marco Hannappel a Vice Presidente europeo e Presidente dell'area Europa Sud - Occidentale e di Daniel Cuevas ad Amministratore Delegato per l'...Non solo: il CIM40 in sinergia conInstitute for Manufacturing Competences ha erogato per la terza edizione dell'Academy ulteriori borse di studio assegnate ai neolaureati più ... Philip Morris Italia, nuove nomine al vertice Si chiamano Industry4.0 Innovation Leader e hanno ricevuto il diploma certificato dalla Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino. (ANSA) ...Philip Morris Italia ha annunciato oggi la nomina di Marco Hannappel a Vice Presidente europeo e Presidente dell’area Europa Sud-Occidentale e di Daniel Cuevas ad Amministratore Delegato ...