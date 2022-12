Perché piange? Come riconoscere il pianto del neonato

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I neonati e i bambini in genere piangono. Sebbene si tratti di una condizione comune (sarebbe preoccupante il contrario) ildel bambino può voler dire tante cose, a volte anche essere il sintomo di problemi di salute gravi. È importante, quindi, che i genitori sappianole diverse tipologie didei neonati che non hanno altre modalità di comunicazione. Oltre a non parlare, infatti, spesso per i più piccoli è difficile anche comprendere qual è la causa del fastidio (non necessariamente fisico) che stanno vivendo e ilè l’unica forma che hanno per comunicare e per “sfogarsi”. Scopriamo quindi quali possono essere le cause deldi uncomportarsi per consolare il bambino rispondendo alle sue esigenze e quando, invece, è ...