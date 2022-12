Pensioni 2023 | minime | Quota 103 | Ape social | Opzione donna Le novità

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Approvata e inserita nel testo della Legge di bilancio la mini riforma sulle. Il governo Meloni ha inserito lenella prossima Manovra finanziaria, impegnata in questi giorni nel suo iter di approvazione. Tra conferme el’esecutivo ha preso alcune decisioni per evitare il ritorno secco alla Legge Fornero dal 1° gennaio. Ma non solo. Oltre alla flessibilitàstica c’è spazio per una super rivalutazione delle, che dal prossimo anno verranno super-rivalutate e portate a 600 euro per over 75. Le norme sulla rivalutazione sono in corso di modifica continua, rispetto al testo originario della Manovra. Con un emendamento del governo al ddl bilancioinfatti sono state ancora ...

Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al tasso fisso e cambia la norma che rivede per ile 2024 la rivalutazione automatica delle: sale dall'80 all'...2022 - 12 - 21 06:25:55 Cambia adeguamento,sale a 85% per 4 - 5 volte minimo Cambia la norma della manovra che rivede per ile 2024 la rivalutazione automatica delle : sale dall'80 all'...Assegni delle pensioni: ancora cambiamenti con la manovra nella nuova legge di Bilancio. Rivalutate le pensioni minime e non solo.Per alcuni studenti il bonus cultura raddoppia, ma molti non lo prendono più. Come funziona la nuova carta e a chi spetta nel 2023. Bonus 18 anni 2023 fino a 1.000 euro per gli studenti in possesso ...