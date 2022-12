(Di mercoledì 21 dicembre 2022) SAN PAOLO (Brasile) - Il mondo in ansia per. Le suesarebbero peggiorate nelle ultime ore, lo affermano i medici dell'ospedale di San Paolo in cui O'Rey è da tempo ...

Corriere dello Sport

SAN PAOLO (Brasile) - Il mondo in ansia per. Le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore, lo affermano i medici dell'ospedale di San Paolo in cui O'Rey è da tempo ...'ha bisogno di maggiori cure per trattare l'insufficienza renale e cardiaca' . Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni della leggenda brasiliana. Pelé, peggiorano le condizioni: il bollettino medico