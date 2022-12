Pelé | medici | “Le condizioni peggiorano”

Euronews Italiano

Perché prima della Pérola Negra brasiliana,, di quella portoghese, Eusebio, c'era stata la ... Perché dovrei giocare gratis Di grandi calciatori ce ne sono pochi, ancor meno dei grandi. Se ...si trova oramai da due settimane ricoverato all' Albert Einstein di in seguito a un'infezione respiratoria. Non si sa quando potrà uscire e non si hanno notizie certe su un suo possibile ritorno a ... Pelé, "condizioni stabili" secondo i medici