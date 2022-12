Peggiorano le condizioni di Pelé | passerà il Natale in ospedale

Corriere dello Sport

O rei, 82 anni, un anno fa operato di cancro al colon Peggiorando ledi salute di Pelé, 82 anni, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Lo riferiscono i medici dello stesso ospedale parlando di ''disfunzione renale e cardiaca''. Pelé era stato ...Ledi salute di Pelè sono in peggioramento. I medici dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, dove la leggenda del calcio si trova ricoverata dallo scorso 29 novembre, parlano ... Pelé, peggiorano le condizioni: il bollettino medico Il campione sta combattendo contro un cancro al colon, l'ospedale Albert Einstein di San Paolo: "Progressione della malattia oncologica, sta ricevendo cure per un’insufficienza renale e cardiaca” ...Arrivano notizie poco confortanti dall'ospedale di San Paolo in cui è ricoverato O'Rey: si parla di insufficienza renale e cardiaca ...