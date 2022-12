Peggiorano le condizioni di Pelé | l’ultimo bollettino dell’ospedale

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il mondo del calcio è in ansia per, ledell’ex calciatore sono peggiorate a causa del cancro. I mediciparlano di insufficienza renale e cardiaca. Un nuovomedico è stato diffuso oggi dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove il brasiliano è ricoverato dallo scorso 29 novembre. “Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per tumore al colon e cura di un’infezione respiratoria, Pelè presenta una progressione della malattia onocologica e necessita di maggiori cure legate a disfunzioni renali e cardiache”, si legge nelmedico, firmato dai dottori. Leggi anche LE MALATTIE DI EX CALCIATORI Le malattie nel calcio: il parere di Lotito e la risposta ...