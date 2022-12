Pechino | Xi Jinping incontra a sorpresa Medvedev Il presidente cinese | «Auspico una soluzione pacifica a Kiev» – Il video

Agenzia ANSA

Si rafforza l'asse russo - cinese. Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Russia ed ex presidente russo, ha incontrato ail presidente cinese Xie, nel loro incontro, si è discusso anche di questioni internazionali, fra cui la crisi in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, citando il ...Intesa tra Russia e Cina. Mosca ehanno firmato un'intesa di collaborazione nell'ambito dell'attività spaziale , compresa la ...di Sicurezza russo Dmitri Medvedev "ha trasmesso" a Xiun ... Medvedev incontra Xi Jinping a Pechino L’idea di una visita a Washington del presidente ucraino era stata discussa durante un colloquio telefonico l’11 dicembre. Poi l’invito ufficiale è partito da Washington il 14 dicembre, con Zelensky c ...Guerra in Ucraina diretta oggi 20 dicembre : si avvicina il termine dei 10 mesi dall'invasione dell'esercito della Russia e non ci sono segnali di tregue e tantomeno ...