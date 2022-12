Pd | Oriana Ruzzini lascia | “Alle regionali correrò per Alleanza Verdi Sinistra Italiana”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Bergamo. È con un lungo post che, consigliera di maggioranza in Comune a Bergamo, affida i suoi pensieri e, soprattutto, comunica la volontà di non rinnovare, nel 2023, la tessera al suo partito, il PD. Una scelta che arriva all’indomani della mancata candidatura, nonostante avesse dalla sua l’espressione favorevole di ben 4 circoli, e nella quale traspare tutta la sua amarezza. “Il prossimo anno non rinnoverò la tessera del Partito democratico – si legge nella nota -. Ci ho pensato parecchio in questi giorni ed ho maturato la scelta, seppur sofferta, di uscire dal partito. A pesare è sicuramente l’aver subito dinamiche poco “democratiche”, ultime e non meno importanti le candidature.politiche sono stati calati sul territorio i nomi scelti a Roma, ...