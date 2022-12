Partita IVA forfettaria 2023 cambia tutto | soglie limite reddito | vantaggi e svantaggi grossi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Con il nuovo Governo, e in particolare dall’anno prossimo, quando entreranno in vigore le misure della legge di bilancio, cambieranno parecchie cose per le partite iva. La promessa della maggioranza di centrodestra di rendere la tassazione delle partite iva più semplice sembra sarà mantenuta. Occorre solo capire in che modo e come dovremore le nostre abitudini per adattarci alle novità.iva fortfettarioFoto ANSA – ilovetrading.itLa legge di bilancioporterà importanti novità per quanto riguarda le partite iva. Come promesso durante la campagna elettorale, ci saranno deimenti per quanto riguarda la pressione fiscale sulle partite iva, in particolare su quelle a regime forfettario. La soglia di fatturato per rientrare nel regime si alza, e viene aggiunta una clausola antiesclusiva. Questo ...