Parigi 2024 | stabiliti i criteri di qualificazione della 35 km mista di marcia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sono statidi partecipazione alla nuova garadi atletica, la 35 km di, che asostituirà la ormai cancellata 50 km maschile. Saranno 25 le squadre al via, ciascuna formata da un uomo e una donna, come stabilito dal “Qualification System”World Athletics. Sedici di queste coppie saranno qualificate in base alla classifica dei Mondiali a squadre didelmentre le restanti saranno indicate sulla base del ranking aggregando i punteggi di uomini e donne. Il massimo organo mondiale ha anche comunicato i periodi utili per qualificarsi ai Giochi Olimpici con l’ormai consueto doppio binario degli standard e del ranking, come già accaduto per i Giochi di Tokyo e i Mondiali di ...