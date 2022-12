Parco delle Groane | smantellato il ' take away' della droga a cielo aperto | 24 arresti

IL GIORNO

Maxi blitz, all'alba di ieri, contro lo spaccio alGroane. Sono 24 gli arresti effettuati dai carabinieri tra Milano, Monza e Brianza, Varese (ma anche Palermo e Alessandria), su richiesta dei tribunali di Milano e Monza: pusher marocchini,...Il report, però, non dimentica di citare la lentezzaautorizzazioni per l'installazione degli ... Tornando ai dati riferiti a tutta l'Ue, nel 2022 ildi energia solare è cresciuto del ... Spaccio nel Parco delle Groane, smantellata organizzazione criminale: 24 arresti "Marche for all", ovvero Marche per tutti, è il nuovo progetto presentato dal Comune di Pesaro che punta a politiche in favore delle persone con disabilità, promettendo luoghi più accessibili e soluzi ...Conquistò il titolo regale alle Olimpiadi del '56: glamour, relax, arte nella sua incantata vallata dolomitica ...