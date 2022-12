Panico in California | terremoto di magnitudo 6 4 | 2 morti e diversi feriti

Gazzetta del Sud

Almeno due persone hanno perso la vita a causa del terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito la contea di Humboldt, nel nord della California, lasciando decine di migliaia senza elettricità. Secondo le autorità locali, ci sono danni estesi nella comunità di Eel River Valley: "Undici persone sono rimaste ferite. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della California: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS.