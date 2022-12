Padova | visitato e mandato a casa 3 volte | 40enne muore di emorragia cerebrale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sei medici sono indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario in un'inchiesta aperta dalla Procura disulla morte unno, Andrea Naliato , ...

In base al loro racconto - riferisce il Corriere del Veneto - Naliato era stato visto tre volte dai sanitari, una dalla guardia medica, due dal pronto soccorso di Schiavonia () per forti dolori ... Padova, visitato e mandato a casa 3 volte: Andrea Naliato muore per emorragia cerebrale a 40 anni, 6 medici in Visitato e mandato a casa il camionista Andrea Naliato, camionista di Arre: ha poi perso la vita a causa di un'emorragia cerebrale ...PADOVA - Tre medici e tre infermieri sono indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario in un'inchiesta aperta dalla Procura di Padova ...