Otranto | vandali danneggiano la storica Marmitta dei giganti | distrutto un lato

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Danneggiato uno dei capolavori naturalistici del Salento: la “dei”. La formazione si trova vicino a, a Sant’Emiliano, sul percorso della Via Francigena. La sfera creata dalla natura ha ora degli evidenti segni di danneggiamento, ma per la durezza della roccia non è completamente distrutta. Probabile che isiano stati interrotti dal passaggio di qualche escursionista di zona o qualche imbarcazione lungo la costa.

Sky Tg24

