Orsini | “Ucraina teme che Putin punti su Kiev”

Antimafia Duemila

Sono le parole del professor Alessandroche, a Cartabianca, si è espresso così sulla guerra trae Russia.... proprio:afferma che il Memorandum di Budapest , l'oggetto del video, "prevedeva l'impegno della Russia a rispettare l'integrità dell', mentre l'a consegnare migliaia di ... Guerra in Ucraina, Orsini: ''Media italiani hanno diffuso grandi ... (Adnkronos) – “Siamo in una situazione tragica, i vertici dell’esercito ucraino temono uno sfondamento del fronte della Bielorussia e temono che Putin punti su Kiev”. Sono le parole del professor Ales ...Con lo scoppio della guerra in Ucraina, il professore Alessandro Orsini è uno dei personaggi che è riuscito a ottenere maggiore visibilità. Ospite fisso in tv a… Leggi ...