Oriana Marzoli replica a una provocazione su De Martino

Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Luca Onestini durante uno sfogo conha riservato delle critiche verso la gieffina Nikita Pelizon. L'ex corteggiatore di Uomiini e Donne sostiene che Nikita si sia vittimizzata e che sarebbe stata illusa: ' Mi diceva che ...Leggi anche > Lo sfogo di"Io non sono una donna che si fa i castelli in aria al primo bacio. Perch non sono fatta così, non mi deve dire che mi sono fatta dei film perch non è ...Nella puntata di lunedì sera del Gf Vip, Oriana Marzoli si è lasciata andare ad una rivelazione riguardo un nuovo concorrente.La giovane venezuelana la spara grossa sul ballerino Stefano De Martino Continua il percorso dei concorrenti nella casa del Grande ...