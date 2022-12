Oltre mille bambini a Napoli non vaccinati contro varicella | morbillo e altre malattie

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sononon, rosolia e parotite. L’appello del direttore generale dell’AslUno, Ciro Verdoliva., nati dal 2020 in poi, non sonola. 810 non sono, rosolia e parotite. 777 nontetano, pertosse, polio e

ilGiornale.it

... costellati di auto entrate con forza nell'immaginario comune e di supercar dae una notte ... 6,8 per lo 0 - 200 e 14 per lo 0 - 300, con una velocità massima stimata di380 km/h. ...Il Dpcm in sintesi approfondimento Ita, al via il piano assunzioni per il 2023:1.200 posti ... Slitta lo stralcio automatico delle cartelle fino aeuro relative al periodo 2000 - 2015. Ok ... "Qui da tutta Italia...". Oltre mille immigrati alla "frontiera" di Milano Grazie al decreto Milleproroghe potrebbero arrivare le attese deroghe alla mobilità del personale della scuola anche per il prossimo ...L'emergenza freddo nelle oltre mille abitazioni di Bardonecchia collegate al teleriscaldamento che da due settimane non garantiva sufficiente calore a tutti gli utenti del paese valsusino ha le ore ...