Olena Zelenska spende 40000 euro a Parigi…

Leggi su butac

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ci avete segnalato un tweet sulla bacheca di uno dei tanti profili Twitter che ci hanno bloccato. Ovviamente il blocco serve solo a evitare che possiamo andare a rispondere ai loro tweet con il nostro account ufficiale, ma per leggere quanto pubblicano basta avere un account di riserva. Il tweet che ci avete segnalato è questo: Per chi non riuscisse a leggere l’immagine lo riportiamo anche in forma testuale: “La moglie di Zelensky ha speso 40.000di shopping a Parigi. Il negozio e’ l’ Avenue Montaigne e lo hanno riferito gli stessi impiegati disgustati… @GiorgiaMeloni @Palazzo Chigi perchè noi italiani dobbiamo continuare a dare soldi all’Ucraina? @LaVeritaWeb”Il tweet come potete vedere tagga Giorgia Meloni, Palazzo Chigi e La Verità, ma una fonte dell’affermazione nemmeno per sbaglio. Siamo andati a cercare in rete, e la stessa affermazione la si trova spammata ...