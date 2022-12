Oggi il solstizio d' inverno | il giorno più corto dell' anno Ecco cosa succede il 21 dicembre

ilGiornale.it

Ma qual è il significato Cosa vuol dire ild'inverno Contrariamente a quanto comunemente pensato quindi, non è Santa Lucia, il 13 dicembre, il giorno più corto dell'anno :il Sole ...In diverse zone d'Italia ild'inverno è ancoraun momento di ritrovo , di socializzazione, di riflessione o meditazione per iniziare ad accogliere il nuovo anno. iO Donna ©RIPRODUZIONE ... Solstizio d'inverno 2022, oggi è il giorno più corto dell'anno Meteo.Il solstizio d’inverno è segnato da una perturbazione al centro-nord: sarà l’anticiclone di Natale a portare caldo anomalo per una settimana. Anche quest’anno, come nel 2021, le feste natalizie ...Da qui gli storici concordano sulla possibile scelta - da parte dei cumani - del 21 dicembre perché data del solstizio d’inverno, quindi giorno simbolico della nascita della nuova città. Al tempo Cuma ...