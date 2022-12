Oggi Biden incontra Zelensky alla Casa Bianca

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Gli Stati Uniti forniranno batterie di missili Patriot a Kiev e addestreranno le forze ucraine ad utilizzarle per difendersi dagli attacchi russi. Ad annunciarlo saràil presidente americano Joe, dopo averto,, l’omologo ucraino, Volodymyrriceveràe annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev di quasi 2 miliardi di dollari “Addestreremo le forze ucraine ad utilizzare le batterie di missili Patriot in un Paese terzo” ha reso noto un alto funzionario dell’amministrazione Usa spiegando che durante la visita dia Washington...

Il presidente urcaino Volodymir Zelensky ènegli Stati Uniti per l'incontro con il presidente Joe. È il suo primo viaggio all'estero dall'inizio della guerra contro l'Ucraina, la sua seconda volta alla Casa Bianca.