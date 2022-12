Obbligo scolastico per avere il Reddito di cittadinanza | il ministro Valditara | “Una promessa mantenuta”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Grazie a un emendamento del gruppo Lega approvato ieri in Commissione Bilancio alla Camera, dal 1° gennaio 2023 per percepire ildi(o l’eventuale misura assistenziale che dal 2024 lo sostituirà) i giovani compresi nella fascia tra i 18 e i 29 anni dovranno iscriversi a scuola per completare l’di legge. “Si tratta di un provvedimento in cui credo fortemente, grazie a un gioco di squadra è stato mantenuto l’impegno preso con i cittadini” ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito (nella foto), sull’approvazione di un emendamento a prima firma Rossano Sasso (Lega), che a partire dal 2023 vincola l’erogazione deldiper i ragazzi nella fascia tra i 18 e i 29 anni al completamento della scuola ...

